Best Food Holding Company Ltd est une société dont l'activité principale est l'exploitation de chaînes de restaurants. La société exploite principalement des activités liées à la nourriture et aux boissons par le biais de marques telles que HHG, Xinladao, Yujian Xiaomian, West Master, Sexy Salad, Yuepin, Dafulan, Clay Pot King, Seesaw Coffee et Foook. La société exerce également des activités d'investissement, d'acquisition et de gestion de marques de produits alimentaires et de boissons, de franchisage et d'autres activités. La société exerce principalement ses activités dans le domaine de l'alimentation et des boissons sur le marché chinois.

Secteur Restaurants et bars