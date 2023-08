BEST Inc est une société holding basée en Chine. La société mène principalement ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, des entités à intérêt variable (EDV) et des filiales des EDV. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments. Le segment des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement fournit des services de gestion d'entrepôt, d'exécution des commandes et de transport à ses clients entreprises en ligne et hors ligne. Le secteur des services de livraison express fournit des services express qui comprennent des services de tri, de transport de ligne et de transport d'apport à ses stations-service franchisées. Le segment des services de livraison de fret fournit des services de fret qui comprennent des services de tri, de transport de ligne et de transport d'apport, principalement à ses franchisés. Le segment Magasin + Services livre les biens de consommation à ses clients membres des magasins de proximité. Le segment Autres services à valeur ajoutée concerne principalement les services de crédit-bail, les services logistiques transfrontaliers et les services de transport UCargo.

Secteur Frêt aérien et logistique