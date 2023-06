Best of the Best reçoit une offre de rachat de 45,3 millions de livres sterling

(Alliance News) - Best of the Best PLC a annoncé mardi avoir reçu une offre de rachat de la part de Globe Invest Ltd, évaluant la société à environ 45,3 millions de livres sterling.

Globe Invest est un single-family office et un holding d'investissement de Teddy Sagi, et détient une participation d'environ 30% dans BOTB.

M. Sagi a fondé le développeur de logiciels de jeux d'argent Playtech PLC, coté à Londres, et, plus récemment, sa société Unikmind Holdings Ltd a achevé le rachat de la société Kape Technologies PLC, spécialisée dans la protection de la vie privée et la sécurité numérique.

BOTB est un opérateur londonien de concours hebdomadaires de tirage au sort en ligne. Globe Invest cherche à acquérir la participation restante qu'elle ne possède pas encore dans BOTB au prix de 535 pence par action.

Ce prix représente une prime de 34 % par rapport au prix payé par Globe Invest pour acquérir sa participation initiale de 30 % dans BOTB en septembre dernier et une prime de 8,9 % par rapport au cours de clôture moyen de BOTB de 491,5 pence au cours des 12 derniers mois.

Toutefois, l'offre représente une décote de 3,6 % par rapport au cours de clôture de BOTB, qui s'élevait à 555 pence lundi.

Les actions de BOTB ont chuté de 8,3 % à 509,00 pence mardi après-midi à Londres à la suite de l'annonce.

Le conseil d'administration de BOTB a déclaré qu'il avait l'intention de recommander à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter l'offre, qui valorise la société à 45,3 millions de livres sterling.

"Nous sommes ravis de continuer à construire sur les bases établies par [le directeur général] William Hindmarch et l'équipe de BOTB, en nous concentrant sur une croissance concurrentielle stratégique durable à long terme, par des investissements continus dans la technologie, les capacités d'analyse des clients/produits ainsi que les capacités de développement de produits, de marketing et de distribution, dans le cadre d'un modèle centré sur le client, à la fois au Royaume-Uni et dans d'autres nouvelles juridictions", a déclaré Teddy Sagi, propriétaire de Globe Invest.

"Nous avons également l'intention d'aider BOTB à envisager des acquisitions potentielles. Par l'intermédiaire de nos filiales, nous espérons offrir le soutien commercial, opérationnel et financier ainsi que le partage des connaissances nécessaires à la prochaine période de croissance de BOTB".

Mardi, BOTB a annoncé séparément ses résultats annuels, faisant état d'une hausse des bénéfices mais d'une baisse des recettes.

Au cours de l'exercice clos le 30 avril, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 5,4 millions de livres sterling, contre 5,1 millions de livres sterling l'année précédente, grâce à des économies de coûts et à des investissements "disciplinés" dans l'acquisition de clients et le marketing.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a quant à lui chuté à 26,2 millions de livres sterling, contre 34,7 millions de livres sterling. BOTB a déclaré que cela était dû au fait que l'entreprise avait bénéficié de conditions commerciales favorables pendant la pandémie.

Il a ajouté que le début du nouvel exercice financier était conforme aux attentes de la direction.

"Bien que la période n'ait pas été sans défis et que nous ayons réalisé un chiffre d'affaires un peu plus faible qu'espéré, nous sommes heureux d'avoir réalisé un bénéfice conforme aux attentes que nous avions formulées lors de la publication de nos résultats financiers intermédiaires en janvier 2023", a déclaré le directeur général, William Hindmarch.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.