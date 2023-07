Best of the Best PLC - opérateur londonien de jeux-concours hebdomadaires en ligne - Globe Invest Ltd, la société d'investissement de Teddy Sagi, détient désormais un peu plus de 59 % de Best of the Best et des engagements irrévocables pour 20 % supplémentaires, contre environ 39 % le 29 juin dernier. Si l'on tient compte des engagements pris par d'autres actionnaires, l'offre publique d'achat de Globe Invest est soutenue par un peu plus de 79 % des investisseurs. Une offre obligatoire d'achat du reste des actions à 535 pence chacune sera ouverte pendant au moins 21 jours. Globe Invest a maintenant l'intention de demander à Best of the Best de demander l'annulation de ses actions sur l'AIM.

Cours actuel de l'action : 533,45 pence

Variation sur 12 mois : +11%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

