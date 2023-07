Best of the Best Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui s'occupe d'organiser des concours hebdomadaires permettant de gagner des voitures de luxe et d'autres prix en ligne. Les concours de la société sont les concours Weekly Dream Car et Midweek Lifestyle. Les deux concours proposent de gagner des voitures flambant neuves, le premier par le biais de Spot the Ball et le second par le biais d'une question d'habileté. Le gagnant est choisi au hasard parmi toutes les entrées correctes à la fin du concours. Le concours Midweek Lifestyle présente une sélection plus ciblée de voitures de moindre valeur, de motos haut de gamme, de montres de luxe, de vacances, de technologie de pointe et de prix en espèces. Le concours Dream Car de la société propose un choix d'environ 200 modèles, combiné à la possibilité d'ajouter jusqu'à 50 000 £ en espèces avec le prix. Les prix en moto de la société comprennent des marques telles que Harley-Davidson, Kawasaki, Ducati, Aprilia, Triumph, KTM, Yamaha, Royal Enfield et Suzuki.

Secteur Casinos et jeux