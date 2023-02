Best World International Limited a publié ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2022. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 210,97 millions SGD, contre 184,11 millions SGD l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 47,7 millions de SGD, contre 51,32 millions de SGD un an plus tôt.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,1087 SGD, contre 0,0943 SGD l'année précédente.