Bestbe Holding SpA, anciennement connue sous le nom de Gequity SpA et Investimenti e Sviluppo SpA, est une société holding basée en Italie qui opère dans le secteur de la formation professionnelle et commerciale. La société est impliquée dans l'investissement, par le biais d'investissements directs et indirects, de participations majoritaires ou minoritaires, dans des petites et moyennes entreprises publiques et privées. L'entreprise, par le biais de ses deux filiales HRD Training Group Srl et RR Brand Srl, n'opère que dans un seul segment, celui de l'éducation. Les revenus et les recettes du groupe proviennent de la fourniture de services et de cours éducatifs. HRD Training Group Srl (HRD) opère en Italie et a conçu et mis en œuvre des cours de formation et des événements dans les domaines du comportement, du coaching et du développement personnel, visant à accroître les compétences non techniques des participants. RR Brand Srl détient les 16 marques distinctives de HRD et de ses produits.

Secteur Enseignement professionnel et commercial