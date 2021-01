Betsson AB : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation 05/01/2021 | 08:15 05/01/2021 | 08:15 achat En cours

Cours d'entrée : 75SEK | Objectif : 85SEK | Stop : 68SEK | Potentiel : 13.33% La valeur Betsson AB est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 50.1 SEK.

Données financières SEK USD EUR CA 2020 6 339 M 773 M 630 M Résultat net 2020 993 M 121 M 98,7 M Dette nette 2020 67,5 M 8,22 M 6,70 M PER 2020 10,6x Rendement 2020 4,71% Capitalisation 10 345 M 1 257 M 1 027 M VE / CA 2020 1,64x VE / CA 2021 1,41x Nbr Employés 1 796 Flottant 77,5% Prochain événement sur BETSSON AB 09/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 86,67 SEK Dernier Cours de Cloture 75,70 SEK Ecart / Objectif Haut 32,1% Ecart / Objectif Moyen 14,5% Ecart / Objectif Bas 3,04% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Pontus Johan Lindwall President & Chief Executive Officer Bengt Patrick Svensk Chairman Martin Öhman Chief Financial Officer Jan Nord Independent Director Lars Fredrik Carlsson Independent Director