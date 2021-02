Betsson AB : impair et manque

Sur le T4, les revenus ont bondi de 37% et l'Ebit de 59%, avec une marge qui monte à 18%, ou à 20,6% hors coût exceptionnel de 44 MSEK pour pertes avec des intermédiaires de paiements (des sommes que la société n'a pas renoncé à récupérer). Le cash-flow opérationnel a légèrement reculé à 223,9 MSEK. Le nombre de clients actifs a progressé de 44% à 989 969. Un dividende de 3,68 SEK sera proposé. Jusqu'ici, tout va plutôt bien pour le groupe, même si le consensus avait l'air un peu plus exigeant.

Le management veut poursuivre l'offensive internationale, comme le prouvent les licences obtenues en Argentine ou au Kenya. En décembre, une autorisation a été obtenue au Colorado, aux États-Unis, où les préparatifs sont en cours pour lancer son offre au second semestre 2021. Les revenus du T1 étaient en hausse organique de 14% en glissement annuel, et de 26% à changes constants. Betsson a toutefois souligné que la nouvelle réglementation allemande sur les paris entrée en vigueur dernièrement avait fortement réduit les revenus sur ce marché stratégique : -70% depuis le début des restrictions sur les casinos en ligne. C'est ce qui explique la pression exercée sur l'action ce matin.

Le titre perdait 9,7% à 75 SEK en matinée, dans des volumes étoffés.