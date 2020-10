Betsson AB : pari gagnant

Betsson a présenté ses très bons résultats pour le troisième trimestre 2020. En effet, le groupe est en progression dans tous les domaines : son chiffre d’affaires global a augmenté de 31% à SEK 1676 M, tandis que ses revenus liés au casino ont progressé de 39% et ceux des paris sportifs de 12%. Son bénéfice avant intérêt et impôts s’accroît également de près de 55% avec une marge de 19,6%.

Cette excellente performance est due à plusieurs événements ayant eu lieu durant l’année. Tout d’abord, le groupe a largement profité de cette année particulière avec en point d’orgue le confinement. La demande pour du divertissement en ligne a augmenté fortement pendant la crise sanitaire. Le groupe a ainsi constaté une augmentation de 46% de ses clients actifs au T3, qui dépassent 920 000.

Le retour des événements sportifs a permis au groupe d’atteindre un chiffre d’affaires record. En effet, la branche sportive du groupe s’était reposée sur l’e-sport durant le confinement pour rester au seuil de rentabilité et la reprise des compétitions a entraîné une croissance du secteur.

Enfin, le PDG indique que Betsson a cherché à diversifier son offre par la création de la nouvelle marque Jalla Casino, disponible en Scandinavie, qui a permis au groupe d’enfin retrouver une croissance organique dans cette région.

Le secteur des casinos et paris en ligne est l’un de ceux ayant le plus profité de la crise pandémique. Betsson le prouve avec une action qui a progressé de plus de 50% en 2020.