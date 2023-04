Betsson B : La tendance est haussière 14/04/2023 | 08:43 Jordan Dufee 14/04/2023 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 104.5SEK | Objectif : 120SEK | Stop : 96SEK | Potentiel : 14.83% Le titre Betsson B présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 120 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.32 pour 2023 et de 9.07 pour 2024, la société fait partie des moins chères du marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Casinos et centres de jeux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BETSSON B 22.57% 1 378 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 31.58% 32 563 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP .. 4.26% 29 931 SANDS CHINA LTD 6.56% 28 456 EVOLUTION AB 31.69% 27 669 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 21.76% 16 366 CHURCHILL DOWNS INCORPORATE.. 21.08% 9 583 ENTAIN PLC -1.78% 9 497 CAESARS ENTERTAINMENT, INC. 4.64% 9 367 DRAFTKINGS INC. 68.22% 8 846 LA FRANÇAISE DES JEUX 3.89% 8 188

Données financières SEK USD EUR CA 2023 9 846 M 953 M 867 M Résultat net 2023 1 423 M 138 M 125 M Tréso. nette 2023 1 398 M 135 M 123 M PER 2023 10,3x Rendement 2023 4,79% Capitalisation 14 230 M 1 378 M 1 254 M VE / CA 2023 1,30x VE / CA 2024 1,08x Nbr Employés 1 757 Flottant 69,7% Prochain événement sur BETSSON B 27/04/23 Q1 2023 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 103,90 SEK Objectif de cours Moyen 111,00 SEK Ecart / Objectif Moyen 6,83% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Pontus Johan Lindwall Group President, CEO & Director Martin Öhman Chief Financial Officer Johan Carl Lundberg Chairman Fredric Lundén Vice President-Governance, Risk & Compliance Eva Leach Independent Director