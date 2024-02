Betsson AB est une société holding basée en Suède qui investit et gère des entreprises à croissance rapide dans le domaine des jeux en ligne. Le groupe gère ses activités opérationnelles par le biais de filiales qui détiennent des licences de jeu dans dix-sept juridictions. Les filiales opérationnelles de Betsson proposent des jeux de casino, de paris sportifs et autres via des licences de jeu dans douze pays d'Europe et d'Asie centrale. Le modèle commercial consiste à proposer des jeux sous plusieurs marques, notamment Betsson, Betsafe, Nordicbet et Casinoeuro. Betsson est responsable de la définition de l'orientation stratégique du groupe, de la structure et de la gouvernance de l'entreprise, des acquisitions et des cessions, des politiques et des directives du groupe, de la gestion des risques et de l'audit interne, du contrôle et du suivi des opérations commerciales et de la communication financière.

Secteur Casinos et jeux