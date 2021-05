Better Collective A/S : flambe après l'annonce du rachat d'Action Network 04/05/2021 | 10:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Better Collective flambe en bourse après avoir annoncé le rachat de son concurrent américain Action Network pour 240 millions de dollars. "Avec l'acquisition d'Action Network, Better Collective devient clairement le leader du marché des médias et de l'affiliation dans le domaine des paris sportifs aux États-Unis", s'est réjoui le management du groupe dans un communiqué. Les transactions de paris sportifs sont en hausse en raison de la légalisation de la pratique par plusieurs États américains après que la Cour suprême des États-Unis a annulé une interdiction fédérale en 2018. Les paris sportifs ont généré des revenus américains de 1,5 Md$ en 2020, selon un rapport du cabinet de recherche Eilers & Krejcik Gaming cité par le Wall Street Journal, et sont en passe de générer 5,8 Mds$ d'ici 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2021, a indiqué Better Collective. Action Network est toutefois un tout petit acteur dans ce marché en développement, puisqu'en dépit d'un doublement envisagé cette année, le chiffre d'affaires ne devrait atteindre que 40 M$. Le prix d'achat de 240 millions de dollars sera payé en numéraire et via l'émission de 12 millions de dollars de nouvelles actions Better Collective à la direction d'Action, aux employés clés et à certaines autres personnes, selon le communiqué.

