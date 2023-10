BevCanna Enterprises Inc. est une entreprise canadienne diversifiée dans le domaine de la santé et du bien-être, des boissons et des produits naturels. La société développe et fabrique une gamme de boissons et de compléments à base de plantes et de cannabinoïdes (CBD) pour ses propres marques et pour des clients en marque blanche. Elle possède un aquifère d'eau de source alcaline pure et une usine de fabrication, avec une capacité d'embouteillage allant jusqu'à 210 millions de bouteilles par an. Ses capacités de conception et d'élaboration de marques à service complet comprennent la recherche, le positionnement, la formulation, le conditionnement et la production. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Naturo Group Investments Inc. possède la marque de boissons minérales et de compléments à base de plantes TRACE. Elle possède également la plate-forme de commerce électronique de santé et de bien-être naturel Pure Therapy. La société utilise sa technologie pour produire des infusions de cannabinoïdes solubles dans l'eau en utilisant du tétrahydrocannabinol (THC) et du CBD provenant à la fois du cannabis et du chanvre.

