Beyond Air, Inc. est une société biopharmaceutique et de dispositifs médicaux au stade commercial qui développe une plateforme de générateurs d'oxyde nitrique (NO) et de systèmes d'administration (la plateforme LungFit) capables de générer du NO à partir de l'air ambiant. La plateforme LungFit de la société peut être utilisée pour traiter les patients sous respirateur qui ont besoin de NO, ainsi que les patients souffrant d'infections pulmonaires chroniques ou aiguës graves, en administrant le produit par l'intermédiaire d'un masque respiratoire ou d'un appareil similaire. Les domaines d'intérêt de la société avec LungFit sont l'hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (PPHN), la pneumonie virale communautaire (VCAP), y compris COVID-19, la bronchiolite (BRO), l'infection pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (NTM) et diverses infections pulmonaires graves avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) sous-jacente. Son LungFit PH est une technologie d'ionisation qui génère à la demande du NO à partir de l'air ambiant et, indépendamment de la dose ou du débit, le délivre à un circuit de ventilateur. Le LungFit peut générer jusqu'à 400 parties par million (ppm) de NO.

