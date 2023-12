Des centaines d'agriculteurs refusent de laisser passer des lignes électriques aériennes à haute tension sur leurs terres, une opposition qui menace les projets de l'Australie visant à augmenter la production d'énergie renouvelable et à réduire les émissions de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030.

L'Australie a l'intention de construire 10 000 km de lignes électriques d'ici à 2050 pour relier les projets éoliens, solaires et hydroélectriques au réseau. Sans ces lignes, moins d'énergies renouvelables pourront être introduites dans le réseau électrique et les objectifs en matière d'émissions ne seront probablement pas atteints.

L'échec de la transition énergétique serait un revers pour les ambitions de l'Australie en matière d'émissions nettes zéro, à un moment où le pays cherche à corriger son image de retardataire en matière de climat et se prépare à accueillir la conférence de la COP sur le climat en 2026.

Les manifestations en Australie s'inscrivent dans une vague de rejet des parcs solaires et éoliens et des extensions de réseau dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui menace de ralentir le déploiement d'une énergie plus propre.

Les propriétaires terriens, même si nombre d'entre eux souhaitent davantage d'énergies renouvelables, affirment que les câbles suspendus à des tours métalliques pouvant atteindre 80 mètres de haut marqueront leurs terres, entraveront l'agriculture et créeront un risque d'incendie dans les zones sujettes aux feux de brousse, exigeant qu'ils soient enterrés ou, dans certains cas, abandonnés.

L'enfouissement d'un plus grand nombre de lignes électriques augmenterait leur coût et l'allongement des délais de construction pourrait aggraver les pénuries d'approvisionnement, ce qui rendrait l'électricité plus chère, selon les analystes, qui ajoutent toutefois que la transmission, sous une forme ou une autre, est essentielle.

"Nous ne sommes pas sur la bonne voie", a déclaré David Dixon, analyste chez Rystad Energy à Sydney, ajoutant que le charbon fournit 60 % de l'électricité en Australie et que le pays a besoin d'une des transitions énergétiques les plus rapides au monde pour atteindre ses objectifs en matière de climat.

"Il est inutile d'aller de l'avant avec le solaire et l'éolien s'il n'y a pas de capacité de transmission pour les brancher", a déclaré M. Dixon. "Si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème, nous devrons prolonger la durée de vie des installations au charbon.

Le gouvernement fédéral et celui de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont déclaré qu'ils augmentaient les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures de réseau afin d'atteindre leurs objectifs climatiques et qu'ils intensifiaient leurs efforts pour convaincre les propriétaires fonciers.

Le gouvernement "apporte des améliorations attendues au processus de consultation des communautés pour les lignes de transmission et les infrastructures énergétiques", a déclaré un porte-parole du ministre australien du changement climatique et de l'énergie, Chris Bowen.

RETENEZ-LES

La ferme de Harry Lucas, située près de Tumut, au pied des Snowy Mountains, dans le sud-est de l'Australie, se trouve sur le tracé proposé pour HumeLink, un tronçon de 385 km de ligne électrique de 500 kilovolts (kV) nécessaire pour acheminer l'électricité produite par le plus grand projet d'énergies renouvelables d'Australie, le projet hydroélectrique Snowy 2.0.

Les sociétés de réseau peuvent obtenir des ordres d'acquisition obligatoire d'une bande de terre de 70 mètres de large pour accueillir la ligne, mais M. Lucas a déclaré qu'il pouvait empêcher les engins de chantier de passer par sa ferme pour l'atteindre.

"Cela va les retarder pendant très longtemps", a-t-il déclaré, condamnant la destruction de l'environnement qu'entraînerait, selon lui, la construction de la ligne.

Un peu plus de 55 % des propriétaires privés concernés par HumeLink ont donné leur accord au projet, selon Transgrid, la société qui le construit.

Les autres - environ 160 - s'y opposent à moins que la ligne ne soit enterrée, a déclaré Bill Kingwill, qui vit près de Lucas, ajoutant qu'il était favorable aux énergies renouvelables et qu'il était en train d'ériger un parc éolien sur sa propriété.

D'autres projets de lignes électriques se heurtent à une opposition similaire.

Le gouvernement et les sociétés de réseau électrique affirment que l'enfouissement d'une ligne comme celle de HumeLink est coûteux et techniquement irréalisable.

Transgrid affirme que cela ferait plus que doubler le coût de HumeLink, qui atteindrait 11,5 milliards de dollars australiens (7,5 milliards de dollars), une estimation contestée par les propriétaires terriens et certains hommes politiques, et que cela retarderait sa construction.

La société, qui vise à achever HumeLink à la fin de l'année 2026, a déclaré que la ligne était "nécessaire de toute urgence pour éviter les pannes d'électricité et garantir l'approvisionnement en électricité de millions d'Australiens".

Elle a indiqué qu'elle avait modifié le tracé de la ligne à la suite des commentaires des propriétaires fonciers et qu'elle continuerait à s'engager auprès des communautés afin de minimiser l'impact sur celles-ci.

PROLONGER LE CHARBON

Alors que le gouvernement australien affirme que les émissions doivent diminuer de 42 % d'ici à 2030, un rapport commandé par le gouvernement a révélé en septembre que les énergies renouvelables introduites dans le réseau étaient nettement inférieures à ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif de 43 %.

La part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement en électricité de l'Australie devrait atteindre 60 % en 2030, contre 38 % actuellement, mais en deçà de l'objectif de 82 % fixé par le gouvernement, a déclaré Oliver Nunn de Endgame, un cabinet de conseil spécialisé, ajoutant que le manque de transmission constituait un obstacle majeur.

Les émissions d'équivalent de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité seront de 12 à 30 millions de tonnes métriques plus élevées en 2030 que l'objectif fixé, a-t-il déclaré.

Et si les centrales au charbon ferment, une pénurie d'énergie entraînera une augmentation des factures des consommateurs - un coût qui pourrait s'élever à des dizaines de milliards de dollars dans l'ensemble de l'économie au cours des prochaines années, a-t-il ajouté.

Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré en septembre qu'il envisageait de maintenir en activité la plus grande centrale à charbon du pays au-delà de la date de fermeture prévue, à savoir 2025, afin de garantir l'approvisionnement en énergie. Son département de l'aménagement et de l'environnement a refusé de faire d'autres commentaires sur la centrale, mais a déclaré qu'il s'engageait à atteindre ses objectifs en matière de climat.

CRAINTES DE L'INCENDIE DE BUSH

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a offert aux propriétaires fonciers 200 000 dollars australiens par kilomètre de ligne électrique, en plus d'autres compensations, ce qui, selon lui, coûtera 786 millions de dollars australiens. D'autres États ont proposé des paiements similaires.

Rebecca Tobin, une autre agricultrice située sur le tracé de HumeLink, a déclaré qu'elle souhaitait que cet argent soit investi dans l'enfouissement des lignes et que, si c'était le cas, la construction pourrait commencer dès demain.

Pointant la vallée vers l'endroit où un gigantesque feu de brousse a éclaté il y a quatre ans, elle a déclaré que les lignes aériennes peuvent déclencher des incendies et entraver la lutte contre les incendies, étant donné qu'il n'est pas sûr de se trouver à proximité de lignes en activité pendant un incendie.

Transgrid et d'autres compagnies d'électricité ont déclaré qu'elles prenaient la sécurité incendie très au sérieux et que les lignes aériennes ne présentaient qu'un risque très faible.

Toutefois, M. Tobin a déclaré qu'elles représenteraient un plus grand danger pour la communauté et que les câbles devaient être installés sous terre.

"Nous devons réussir", a-t-elle déclaré. "Des vies en dépendent. (1 $ = 1,5154 dollar australien)