Beyond, Inc, anciennement Overstock.com, Inc, est un détaillant en ligne de meubles et d'articles pour la maison aux États-Unis et au Canada. La société exploite un marché de vente au détail exclusif pour mettre en relation les consommateurs avec les produits qu'ils aiment. Elle possède la marque Bed Bath & Beyond et la propriété intellectuelle associée. Le site web de commerce électronique de la société vend une gamme de produits pour la maison, notamment des meubles, des articles de literie et de bain, des articles de patio et d'extérieur, des tapis, des articles de table et de cuisine, des articles de décoration, des articles de rangement et d'organisation, des petits appareils électroménagers, des articles de rénovation et bien plus encore.

Secteur Internet