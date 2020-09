BEYOND MEAT : accord pour la conception et le développement d'installations proches de Shanghai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Beyond Meat (Jiaxing) Food Co., Ltd, filiale à part entière de Beyond Meat, a annoncé avoir signé un accord avec la zone de développement économique et technologique de Jiaxing (JXEDZ) afin de concevoir et développer des installations de fabrication dans la JXEDZ, y compris une installation de production de pointe pour la fabrication de produits à base de viande végétale, notamment de bœuf, de porc et de poulet sous la marque Beyond Meat en Chine.