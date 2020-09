Beyond Meat, Inc. le contrat Walmart a dopé les cours

Beyond Meat a connu une croissance fulgurante sur l’année écoulée après son entrée en bourse en 2019. Ses produits sont présents dans plus de 85 pays avec pas moins de 112 000 points de vente.

Cette augmentation des points de distribution fait suite à la demande croissante de “viande” à base de plantes. Selon les données SPINS datant du 9/06/2020, Beyond Meat était la marque la plus vendue sur le marché des viandes surgelées végétales.

Ce renforcement des liens avec Walmart poursuit une politique débutée dès la création de l’entreprise en 2015. C’est en effet le premier grand distributeur à avoir commercialisé les produits surgelés Beyond Meat. Après le lancement du Beyond Burger, Walmart a participé à la distribution de son nouveau produit phare, les Beyond Sausage.

L’action Beyond Meat a plus que doublé depuis le 1er janvier