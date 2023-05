Beyond Meat atteint son plus bas niveau après avoir cherché à lever 200 millions de dollars

Les actions de Beyond Meat ont chuté de 18 % pour atteindre un nouveau plancher jeudi, après que le vendeur de substituts de viande à base de plantes a déclaré qu'il vendrait jusqu'à 200 millions de dollars de nouvelles actions, alors qu'il est confronté à une diminution de ses liquidités.

S'échangeant pour la dernière fois à 10,26 dollars, l'action de Beyond Meat s'est effondrée après avoir atteint des sommets de plus de 239 dollars dans les mois qui ont suivi son offre publique initiale de juillet 2019, parmi les cotations les plus chaudes de Wall street cette année-là.

La société d'El Segundo, en Californie, a publié mercredi en fin de journée son cinquième trimestre consécutif de baisse du chiffre d'affaires en glissement annuel, et elle a déclaré qu'elle s'attendait à une amélioration de la croissance des ventes au second semestre 2023.

Beyond Meat a également déclaré avoir conclu un accord de distribution d'actions avec Goldman Sachs pour vendre jusqu'à 200 millions de dollars de ses actions, soit l'équivalent d'environ 30% de sa capitalisation boursière après la baisse de jeudi.

L'analyste de Goldman Sachs, Adam Samuelson, a attribué une note de "vente" à l'action Beyond Meat, selon Refinitiv.

Les hamburgers et saucisses de substitution à base de plantes fabriqués par Beyond Meat, Impossible Foods et d'autres producteurs, souvent vendus à des prix comparables à ceux des produits à base de viande, n'ont pas réussi à séduire les consommateurs autant que l'espéraient de nombreux investisseurs, l'inflation élevée depuis des décennies ajoutant à la pression exercée sur la demande.

Beyond Meat, qui a perdu de l'argent chaque année depuis son introduction en bourse, disposait de 259 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er avril, contre 310 millions de dollars trois mois plus tôt et 1,125 milliard de dollars en avril 2021.