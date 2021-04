Beyond Meat : Impossible Foods a des envies d'entrée en bourse

Impossible Foods étudie la possibilité de s'introduire en bourse par le biais d'une offre publique initiale (IPO) dans les 12 prochains mois ou d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), ont indiqué les informateurs.

La société basée à Redwood City, en Californie, a travaillé avec un conseiller financier pour l'aider à gérer les discussions avec les SPAC après avoir reçu des offres élevées, ont indiqué les sources. L'introduction en bourse par le biais d'une SPAC pourrait toutefois diluer les actionnaires actuels d'Impossible Foods dans une plus large mesure qu'une introduction en bourse. La fusion avec une SPAC est devenue une alternative populaire à l'introduction en bourse pour les entreprises qui cherchent à atteindre le marché boursier sans être soumises au formalisme réglementaire habituel. Une porte-parole d'Impossible Foods a refusé de commenter.

Un marché de 7 Mds$ en 2020 aux Etats-Unis

Impossible Foods, qui compte parmi ses bailleurs de fonds les investisseurs en capital-risque Khosla Ventures et Horizons Ventures, ainsi que des célébrités comme la star du tennis Serena Williams et le rappeur Jay-Z, a jusqu'à présent levé 1,5 Md$ sur le marché privé, selon les données de PitchBook

En 2020, les ventes au détail de produits à base de plantes aux États-Unis ont atteint 7 Mds$, en hausse de 27 % par rapport à l'année précédente, selon un rapport du Good Food Institute et de la Plant-Based Foods Association (PBFA).

Fondée en 2011, Impossible Foods vend ses hamburgers et ses saucisses sans viande dans les enseignes de distribution et a également conclu des partenariats avec des entreprises comme Burger King et Disney. Le nombre de lieux où sont vendus les hamburgers d'Impossible Foods a augmenté au cours de l'année écoulée, passant de 150 magasins à plus de 20 000, a indiqué l'entreprise.

Les actions de son rival Beyond Meat se négocient plus de 400 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse depuis 2019.

Les abonnés Zonebourse peuvent accéder à une sélection thématique d'entreprises exposées à la thématique végan.