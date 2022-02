Beyond Meat : prévisions décevantes

Beyond Meat a dévoilé des résultats trimestriels mitigés et des objectifs décevants. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal, le groupe agroalimentaire a accusé une perte nette de 80,4 millions de dollars, contre 25,1 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à -34 cents. Le consensus le donnait à - 70 cents. Le chiffre d'affaires a reculé d'1% à 100,7 millions. Wall Street visait 101 millions. Le spécialiste des "steaks" au soja table pour 2022 sur un chiffre d'affaires compris entre 560 et 620 millions contre un consensus de 611 millions.