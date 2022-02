Beyond Meat prévoit des revenus annuels inférieurs aux estimations

Beyond Meat Inc. a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations, alors que le pionnier de l'alimentation à base de plantes est confronté à des problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à une concurrence féroce aux États-Unis.

Les actions de la société ont chuté de 6 % dans les échanges prolongés.

Le secteur de la viande végétale est devenu très concurrentiel ces dernières années, avec l'entrée en lice de noms plus traditionnels comme Tyson Foods et Kellogg, qui proposent de gros rabais pour inciter davantage de personnes à essayer leurs produits.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 560 à 620 millions de dollars pour 2022, contre des estimations de 637,3 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Les ventes aux épiciers, dépanneurs et autres détaillants américains ont diminué de 19,5 % au quatrième trimestre.

Le revenu net s'est élevé à 100,7 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 31 décembre, comparativement à 101,9 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 101,4 millions de dollars. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru et Hilary Russ à New York ; édition par Maju Samuel)