Beyond Meat rate les estimations de ventes trimestrielles

Le secteur de la viande d'origine végétale est devenu plus concurrentiel ces dernières années, car des noms plus traditionnels comme Tyson Foods Inc, Kellogg Co ainsi que de nouveaux venus sont entrés dans la mêlée et proposent de gros rabais pour attirer les consommateurs.

Les ventes aux restaurants et autres établissements de restauration des États-Unis ont diminué de 7,5 % au cours du premier trimestre terminé le 2 avril.

"La diminution du chiffre d'affaires net du canal des services alimentaires aux États-Unis est principalement attribuable à l'arrêt de la distribution chez un certain client, qui était inclus dans la période de l'année précédente", a déclaré la société.

Le revenu net s'est élevé à 109,5 millions de dollars au cours du trimestre déclaré, contre 108,2 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 112,3 millions de dollars.