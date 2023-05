Beyond Meat : réduction de ses pertes au premier trimestre 2023

Beyond Meat annonce que ses recettes nettes se sont élevées à 92,2 millions de dollars au premier trimestre 2023, soit une baisse de 15,7 % d'une année sur l'autre. Les recettes étaient de 109,5 millions de dollars au premier trimestre 2022. Sur ce trimestre, le groupe accuse une perte nette qui s'est élevée à 59 millions de dollars, soit 0,92 cents par action, contre une perte nette de 100,5 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action, à la même période en 2022.



Le producteur de substituts de viande indique que l'EBITDA ajusté est négatif à hauteur de 45,8 millions de dollars contre 78,9 millions de dollars au premier trimestre 2022.



Beyond Meat cible pour 2023 des recettes nettes qui devraient se situer dans une fourchette comprise entre 375 et 415 millions de dollars, soit une baisse d'environ 1% à 10% par rapport à 2022. Ses dépenses d'exploitation devraient s'élever à environ 250 millions de dollars.