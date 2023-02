Les actions de Beyond Meat bondissent alors que les contrôles des coûts portent leurs fruits

Au moins trois maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur les actions de Beyond Meat, après que la société a dépassé jeudi les attentes en matière de ventes trimestrielles pour la première fois depuis juin 2021 et a prévu des revenus annuels légèrement supérieurs aux estimations.

Les actions de Beyond Meat ont chuté d'environ 65 % au cours des douze derniers mois, martelées par une série de résultats décevants et de réductions des prévisions découlant de l'effondrement de la demande de fausse viande et des niveaux élevés des coûts de transport et des matières premières.

Pour endiguer ses pertes croissantes, Beyond Meat, basée en Californie, a supprimé 200 emplois, resserré son réseau d'approvisionnement, restructuré certains contrats et augmenté l'automatisation de ses processus de fabrication.

"Beyond Meat a le mérite de devenir plus disciplinée en ce qui concerne les bénéfices et la trésorerie", a déclaré Ken Goldman, analyste chez J.P. Morgan.

La société s'attend à ce que les dépenses d'exploitation diminuent de 22 % cette année, contre une hausse de 9 % en 2022.

Les analystes ont tout de même averti que la demande de viande d'origine végétale restait faible, et que Beyond Meat avait un long chemin à parcourir pour atteindre la rentabilité.

"Nous sommes encouragés par une gestion plus stricte des coûts, mais pour que nous soyons constructifs, la demande devra augmenter - sur ce point, nous restons sceptiques", a déclaré Brian Holland, analyste chez Cowen.

Les analystes ont une opinion largement baissière sur Beyond Meat, sept des 17 maisons de courtage couvrant son action lui attribuant la note "vendre" ou moins et 10 la note "conserver", selon les données de Refinitiv. L'objectif de prix médian est de 12,50 $, soit 27 % de moins que le dernier cours de clôture du titre.

"Il s'agit d'un autre trimestre prudemment plus positif, bien que la société ne soit en aucun cas encore sortie du bois", a déclaré Alexia Howard, analyste chez Bernstein.