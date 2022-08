Les ventes de Beyond Meat menacées par le déclin du boom des produits à base de plantes

Les analystes ont revu à la baisse les prévisions de ventes de Beyond Meat en raison des préoccupations relatives à la chaîne d'approvisionnement et de la baisse de la demande qui a fait chuter les actions du fabricant de viande végétale et de son homologue Oatly Group AB de leurs niveaux élevés de début de marché.

"Une partie du problème avec l'adoption de la catégorie pour les nouveaux consommateurs est que vous n'allez pas changer les goûts culturels du jour au lendemain", a déclaré John Baumgartner, analyste chez Mizuho. "Recruter votre prochaine phase de consommateurs nécessite plus d'innovation et des produits plus savoureux."

Les estimations du chiffre d'affaires de Beyond Meat pour le deuxième trimestre ont chuté de 10 % au cours des trois derniers mois, selon les données IBES de Refinitiv.

Les

estimations de Wall Bourse concernant les revenus de Beyond Meat glissent : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/buzz/lbvgnanbrpq/MicrosoftTeams-image%20(23).png

CONTEXTE

La semaine dernière, McDonald's Corp est devenu la dernière chaîne à ne pas lancer immédiatement et à grande échelle des produits Beyond Meat, après avoir terminé son test américain d'un hamburger à base de viande végétale sans confirmer ses plans futurs.

Les tests de Panda Express et de KFC, Pizza Hut et Taco Bell de Yum Brands Inc. n'ont pas encore abouti à un lancement permanent ou à l'échelle des États-Unis, tandis que Dunkin, Hardee's et A&W ont abandonné des produits après leur lancement, selon la société de courtage Piper Sandler.

Les critiques concernant le jerky à base de plantes de Beyond Meat indiquent également un scepticisme quant au goût du produit, ce qui alimente les inquiétudes quant à la durabilité de la dynamique des ventes, a écrit Michael Lavery, analyste de Piper Sandler, dans une obligation vendredi.

La société a dû accorder davantage de rabais pour encourager les consommateurs touchés par l'inflation à choisir ses produits plutôt que ceux de ses concurrents dans les épiceries, ce qui a amené les analystes à dire que ses prévisions de croissance moyenne du chiffre d'affaires de 27 % pour 2022 semblent désormais excessives.

FONDAMENTAUX

* Beyond Meat devrait afficher une augmentation marginale de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, lors de la publication de son rapport jeudi, avec une perte par action qui se creuse à 1,18 $.

* Wall Bourse s'attend à ce que Beyond Meat perde 4,48 $ par action pour 2022, soit beaucoup plus que les 2,88 $ qu'elle prévoyait le 27 avril, lorsque la société a publié les résultats du premier trimestre.

Les actions du fabricant d'aliments à base de plantes :