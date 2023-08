Beyond Meat, Inc. est une entreprise alimentaire qui propose des viandes à base de plantes. L'offre de produits de la société comprend Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Beef, Beyond Meatballs, Beyond Breakfast Sausage Patties, Beyond Breakfast Sausage Links, Beyond Beef Crumbles et Beyond Italian Sausage Crumbles. La société vend une gamme de produits à base de plantes dans les trois principales plateformes de viande que sont le bœuf, le porc et la volaille. Les produits de la société sont disponibles dans environ 122 000 points de vente au détail et de services alimentaires, dans les canaux des épiceries, des marchands, des clubs, des dépanneurs et des détaillants naturels, ainsi que dans d'autres canaux de restauration hors foyer, y compris les restaurants, les services alimentaires et les écoles. La société propose également ses produits sur un site de commerce électronique.

Secteur Transformation des aliments