Beyond Meat, Inc. est une entreprise spécialisée dans les viandes à base de plantes, qui propose un portefeuille de viandes à base de plantes. Le produit phare de la société est le Beyond Burger, conçu pour ressembler à un hamburger de bœuf traditionnel, le cuire et le goûter. Elle vend également une gamme d'autres produits à base de viande végétale, notamment Beyond Sausage, Beyond Beef, Beyond Meatballs, Beyond Breakfast Sausage Patties, Beyond Breakfast Sausage Links, Beyond Beef Crumbles, Beyond Italian Sausage Crumbles, Beyond Chicken Tenders, Beyond Steak, Beyond Popcorn Chicken, Beyond Chicken Nuggets et Beyond Meat Jerky. Les produits de marque de l'entreprise sont disponibles dans environ 190 000 points de vente au détail et points de vente de services alimentaires dans environ 80 pays à travers le monde, dans les circuits des épiceries traditionnelles, des grandes surfaces, des clubs stores, des magasins de proximité et des détaillants de produits naturels, ainsi que dans divers circuits de distribution de produits alimentaires hors foyer, y compris les restaurants, les points de vente de services alimentaires et les écoles.

Secteur Transformation des aliments