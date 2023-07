Bezant Resources Plc est une société d'exploration et de développement du cuivre et de l'or basée au Royaume-Uni. La société possède également un projet de manganèse au Botswana. Les projets de la société comprennent le projet cuivre-or Hope en Namibie, le projet d'exploration Kalengwa en Zambie, le projet Eureka en Argentine, le projet Mankayan aux Philippines et le projet de manganèse Kanye au Botswana. Le projet Hope Cooper-Gold EPL5796 (environ 345 kilomètres carrés) et les tenures adjacentes EPL6605 (environ 570 kilomètres carrés) et EPL7170 (environ 310 kilomètres carrés) couvrent une superficie d'environ 1 200 kilomètres carrés dans le centre de la Namibie. Elle détient une participation d'environ 30 % dans le projet de cuivre et d'argent Kalengwa. La propriété Eureka couvre plus de 10 000 hectares et est située dans le coin nord-ouest de la province de Jujuy, dans le nord de l'Argentine. Le projet cuivre-or Mankayan est situé au nord de Manilla sur l'île de Luzon. Le projet de manganèse Kanye comprend plusieurs licences de projet.

Secteur Sociétés minières intégrées