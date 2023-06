Bezant accepte de repousser la date de remboursement de la facilité de prêt

Bezant Resources PLC - explorateur et développeur de cuivre et d'or - accepte de repousser la date de remboursement des 700 000 GBP prélevés dans le cadre de la facilité de financement du prêt convertible non garanti conclu avec Sanderson Capital le 22 novembre 2021. Ce prêt sera désormais remboursable d'ici le 23 décembre 2024 et convertible au prix fixe de 0,08 pence par action. L'entreprise s'acquitte d'une commission d'extension du prêt par le biais d'un paiement de 70 000 GBP à régler par l'émission de 87,5 millions d'actions au nouveau prix de conversion et par l'émission de 437,5 millions de bons de souscription d'actions exerçables à 0,12 pence par action.

Colin Bird, président exécutif, déclare : " Nous sommes heureux que Sanderson ait réévalué le prix de la convertible, ce qui permet à la société de faire avancer toutes ses activités techniques et financières, en particulier le projet Hope et Gorob, qui continue de montrer un potentiel bien plus important que ce qui avait été envisagé précédemment. "

Cours actuel de l'action : 0,04 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.