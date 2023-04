GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : System1 en hausse après un redressement au second semestre

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres mercredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

System1 Group PLC, en hausse de 17% à 189,5 pence, fourchette de 12 mois 115p-295p. La société de conseil en marketing et en stratégie de marque déclare qu'elle prévoit de renouer avec les bénéfices au second semestre et sur l'ensemble de l'année, sur une base ajustée et statutaire, grâce à l'amélioration des recettes au second semestre. Elle s'attend à ce que le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars dépasse "légèrement" ses prévisions antérieures. Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, elle a enregistré une perte avant impôts de 6 000 GBP, contre un bénéfice avant impôts de 1,3 million de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26 % au quatrième trimestre et de 9 % au second semestre, ce qui porte le total annuel à 23,3 millions de livres sterling. Ce chiffre est toutefois inférieur de 3,3 % à celui de l'exercice 2022. Le PDG James Gregory se dit "ravi" de la reprise au second semestre. "La croissance rentable de nos produits standard, basés sur des plateformes, aux États-Unis et ailleurs, démontre que nous avons la bonne stratégie, le bon modèle d'entreprise et la bonne équipe de gestion", déclare-t-il.

----------

Immupharma PLC, hausse de 14% à 2,45 pence, fourchette de 12 mois 1,36 pence-5,8 pence. La société spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments déclare avoir reçu la confirmation d'une réunion avec la Food & Drug Administration américaine. La réunion de pré-enquête sur les nouveaux médicaments aura lieu le 16 mai. Elle concerne le protocole d'étude de l'essai adaptatif de phase 2/3 pour P140 dans la polyneuropathie démyélinisante idiopathique chronique. "Nous sommes ravis que P140 entre dans sa deuxième indication pour les patients atteints de la polyneuropathie démyélinisante chronique idiopathique qui souffrent d'une maladie rare dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Il s'agit d'un excellent exemple du vaste potentiel du P140", déclare Tim McCarthy, président-directeur général.

----------

AIM - LOSERS

----------

Bezant Resources PLC, en hausse de 32% à 0,45 pence, fourchette de 12 mois 0,04 pence-0,19 pence. L'explorateur et développeur de cuivre et d'or lance une levée de fonds de 750.000 GBP pour faciliter ses opérations minières, via l'émission de 1,9 million d'actions au prix de 0,04p. Il s'agit d'une décote de 33% par rapport au cours de clôture de 0,06 pence mardi. La société indique que le produit de l'émission sera affecté à des études techniques et à des négociations avec des entrepreneurs, ainsi qu'à la réalisation d'une exploration de reconnaissance sur une anomalie identifiée lors de son levé aéroporté. "Au projet de manganèse Kayne au Botswana, l'accent sera mis sur les tests métallurgiques et l'estimation des ressources minérales en interne, ainsi que sur la planification des forages de suivi. Nous sommes impatients de tenir les actionnaires au courant de ces activités", a déclaré le président Colin Bird.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.