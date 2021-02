Bezeq Israel Telecommunication : De retour devant la justice, Netanyahu réfute les accusations de corruption 08/02/2021 | 10:07 Envoyer par e-mail :

JERUSALEM, 8 février (Reuters) - De retour devant ses juges, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a une nouvelle fois clamé son innocence lundi, réfutant les accusations de corruption qui pèsent contre lui. "Je réitère les réponses écrites soumises en mon nom", a déclaré le chef du gouvernement qui comparaissait devant trois magistrats, faisant référence à un document adressé à la justice par ses conseils dans lequel il se dit innocent des accusations de corruption, fraude et abus de confiance. Benjamin Netanyahu a été inculpé en 2019, une première pour un Premier ministre israélien en exercice. Il n'aura passé ce lundi qu'une vingtaine de minutes devant les juges, se contentant de les remercier avant de quitter les lieux sans faire d'autre déclaration, sans doute soucieux de montrer, à quelques semaines d'élections législatives anticipées, que son action gouvernementale ne doit pas être entravée par la justice. Son épouse Sara et lui sont soupçonnés d'avoir accepté pour 265.000 dollars de cadeaux de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchan et du magnat australien James Packer. Benjamin Netanyahu est également soupçonné d'avoir tenté d'obtenir une couverture plus clémente de la part du Yedioth Ahronoth en proposant au propriétaire du plus grand journal israélien de faire adopter une loi défavorable à un titre concurrent. Il aurait agi de même avec la compagnie Bezeq Telecom Israel, lui accordant des privilèges en échange d'une couverture plus favorable de la part d'un site d'information contrôlé par l'entreprise de télécoms. Son dernier passage devant la justice, en mai dernier, a été écourté en raison de la pandémie de coronavirus. Les électeurs israéliens sont invités à se rendre aux urnes le 23 mars prochain pour la quatrième fois en l'espace d'à peine deux ans. Les sondages d'opinion sont pour l'heure indécis, Benjamin Netanyahu étant pris en tenaille par ses concurrents d'extrême droite et par le centre gauche. (Jeffrey Heller; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

