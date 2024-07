Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd est un fournisseur de télécommunications basé en Israël. La société met en œuvre une offre d'opérations et de services de télécommunications, notamment des services de communication nationaux fixes, cellulaires et internationaux, des émissions de télévision par satellite multicanaux, des services d'infrastructure et d'accès à Internet, des centres d'appels clients, la maintenance et le développement d'infrastructures de communication, des services de communication à d'autres fournisseurs de communications, des émissions de télévision et de radio, ainsi que la fourniture et la maintenance d'équipements dans les locaux des clients. Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd exploite trois filiales, Pelephone Communications Ltd, Bezeq International Ltd et Walla ! Communications Ltd, ainsi qu'une société affiliée, DBS Satellite Services.

Secteur Services intégrés de télécommunications