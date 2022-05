Bezeq, le plus grand groupe de télécommunications d'Israël, a déclaré avoir gagné 322 millions de shekels (96 millions de dollars) au premier trimestre, hors éléments exceptionnels, contre 299 millions de shekels un an plus tôt. Les revenus ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 2,26 milliards de shekels.

(1 $ = 3,3512 shekels)