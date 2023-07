BFC Media SpA, anciennement connue sous le nom de Blue Financial Communication SpA, est une maison d'édition indépendante basée en Italie et spécialisée dans l'information financière, avec un accent sur les affaires personnelles et l'épargne gérée. Son offre comprend une suite d'outils de communication. La société opère à travers quatre segments : Magazine, Web et Digital, Événements et Vidéo. Magazine couvre les activités de publication imprimée de Blueraing, Asset, Private et Forbes, les magazines de la société. Web and Digital gère les portails Web de la société, Forbes, Finanza Operativa, Blue Advisor, Blue Academy, Gooruf, ainsi que les activités de médias sociaux de la société. Events est spécialisé dans l'organisation d'événements liés au marché. Video produit du contenu lié au marché publié par le biais d'une plateforme Web propriétaire. La société est active au niveau local.