BFC a vendu la totalité de sa participation dans BFC Space

(Alliance News) - BFC Media Spa a annoncé jeudi avoir officialisé la vente, en faveur de Franco Cappiello, de la totalité de la participation de la société dans BFC Space Srl, représentant 70,10 % du capital social.

"La cession découle de considérations relatives à l'absence d'hypothèses stratégiques concernant la détention d'une participation dans BFC Space, dont le champ d'action commercial particulier, relatif au domaine de l'astronomie, de la cosmologie et de l'économie spatiale, n'a pas réussi à trouver une synergie efficace avec les activités traditionnelles de la société", a expliqué BFC dans une note.

"BFC Space a clôturé ses comptes 2022 en perte et il n'y a aucune perspective d'amélioration de cette tendance dans les années à venir ; pour ces dernières raisons, la cession a été réalisée moyennant le paiement d'un prix nominal, soit 7.010 euros, avec conversion simultanée du prêt d'actionnaire actuel de la société à BFC Space d'un montant de 10.787 euros en réserve de couverture des pertes."

Ainsi, la société a jugé prioritaire, "compte tenu des plans de développement ambitieux, de concentrer les ressources humaines et financières sur les lignes éditoriales traditionnelles et celles en synergie avec "L'Espresso", et donc de ne pas poursuivre le développement de zones collatérales telles que celle de BFC Space".

BFC a clôturé la journée de jeudi inchangée à 4,14 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.