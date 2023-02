La BFF Bank annonce la promotion de la notation ESG de MSCI

(Alliance News) - La BFF Bank Spa a annoncé lundi qu'elle avait été relevée de BBB à AA dans la note ESG attribuée au groupe par MSCI, une société de notation ESG internationale de premier plan qui analyse environ trois mille entreprises dans le monde entier.

MSCI place la BFF dans la fourchette de score la plus élevée par rapport à ses pairs mondiaux pour les questions de gouvernance, "soulignant comme points forts la majorité du conseil d'administration composée d'administrateurs indépendants et la répartition des rôles entre le président et le PDG en faveur d'une forte supervision de la direction", explique la banque dans une note.

La note reconnaît également la valeur des initiatives de gestion des talents de la BFF, avec une référence particulière au développement d'enquêtes internes et aux initiatives de formation du personnel.

Massimiliano Belingheri, PDG du groupe bancaire BFF, a déclaré : "Les résultats que reconnaît le classement ESG du MCSI, et qui nous placent dans la tranche de score la plus élevée parmi les leaders mondiaux, sont une source de satisfaction pour nous et un encouragement supplémentaire à poursuivre sur la voie de la croissance durable".

La BFF Bank se négocie dans le rouge de 0,5 pour cent à 8,74 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

