(Alliance News) - BFF Bank Spa a annoncé mardi la mise à jour de son programme d'obligations à moyen et long terme et l'augmentation simultanée du plafond à 2,50 milliards d'euros.

La Banque centrale d'Irlande a approuvé aujourd'hui le prospectus de base du programme EMTN, selon un communiqué de la banque.

La mise à jour du programme EMTN, souligne la société, représente une nouvelle étape dans la diversification continue des sources de financement de la BFF et l'accès à une base d'investisseurs plus large et plus profonde grâce à un engagement actif et à long terme sur les marchés de capitaux.

Les titres émis dans le cadre du programme EMTN peuvent être des titres privilégiés de premier rang, des titres non privilégiés de premier rang ou des titres subordonnés. Le programme EMTN permet également à la banque d'émettre des titres dont le produit sera alloué conformément au Social Bond Framework récemment publié.

La BFF Bank a clôturé la journée de mardi dans le rouge, avec une baisse de 1,3 % à 9,34 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.