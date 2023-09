(Alliance News) - La BFF Bank Spa a annoncé vendredi qu'elle avait publié son premier Social Bond Framework.

"Ce cadre définit l'engagement de la banque en faveur de la finance durable, avec un accent particulier sur les questions sociales, renforçant ainsi le lien entre la durabilité et nos stratégies financières", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

ISS Corporate Solutions, une agence indépendante de premier plan spécialisée dans le conseil en matière de développement durable, a émis un " Second Party Opinion " confirmant la cohérence du Social Bond Framework avec les principales normes internationales de référence (Social Bond Principles de l'ICMA) et avec le Final Report on Social Taxonomy (rapport final sur la taxonomie sociale).

La BFF est le premier opérateur de son secteur à publier un Social Bond Framework, certifié par un organisme indépendant. Intesa Sanpaolo - IMI Corporate & Investment Banking Division - a agi en tant que conseiller en matière de structuration.

Vendredi, la BFF Bank a clôturé dans le vert, avec une hausse de 1,5 %, à 9,47 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

