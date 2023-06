(Alliance News) - "Toujours plus une banque pas comme les autres". C'est le nom choisi par la BFF Spa pour son nouveau plan à l'horizon 2028, qui prévoit la croissance de ses indicateurs économiques et la poursuite du développement de son core business, "dans lequel nous sommes leader sur le marché".

Dans le domaine de l'affacturage et du crédit, l'objectif de la banque est de continuer à développer une position de leader dans l'achat de crédits publics en Europe, dans un marché en croissance et sous-pénétré, grâce à une forte croissance du portefeuille de clients dans les marchés déjà couverts et dans de nouvelles géographies, y compris par l'ouverture d'une succursale en France ; la consolidation de l'avantage concurrentiel opérationnel également grâce au nouveau système informatique d'affacturage et à une plus grande efficacité du processus juridique relatif aux encaissements.

Dans le domaine des services transactionnels, la BFF vise à renforcer son rôle de "Second Level Bank", tout en générant un flux de revenus réguliers et des dépôts opérationnels importants pour le groupe : dans le domaine des paiements, elle vise à devenir le premier intermédiaire indépendant en Italie pour les banques et les prestataires de services de paiement (PSP2), en capitalisant sur le passage aux paiements électroniques ; dans le domaine des services de titres, elle est la seule banque italienne à fournir une gamme complète de services personnalisés de garde et de conservation de titres aux banques nationales et aux gestionnaires d'actifs, sur un marché en croissance constante.

En outre, la BFF entend continuer à investir dans son infrastructure opérationnelle afin de soutenir les opportunités de croissance, de gérer les risques opérationnels et de bénéficier de gains d'efficacité supplémentaires ; continuer à offrir à son équipe des opportunités de croissance et de développement, en maintenant un fort alignement des incitations avec nos parties prenantes ; et continuer à optimiser le financement et le capital.

La banque a pour objectif d'offrir aux actionnaires un rendement du capital et des dividendes parmi les meilleurs du marché, avec un excédent de 12 % du capital cible CET 1 distribué aux actionnaires ; de maintenir le faible profil de risque du groupe en gérant efficacement les arriérés et le provisionnement calendaire ; et d'accroître encore notre impact social, environnemental et sur toutes les parties prenantes, avec des objectifs de zéro net et le doublement de notre investissement dans des initiatives d'impact social.

"Le bilan de la BFF devrait rester stable par rapport à la fin de l'année 2022, à environ 13 milliards d'euros, avec une forte croissance des prêts et créances compensée par l'amortissement du portefeuille d'obligations d'État de la HTC13. À la fin de 2026, environ 80 % du portefeuille HTC devrait être à taux variable, avec un rendement estimé à 3,76 % et un écart de plus 0,94 %, tandis que le portefeuille à taux fixe a un rendement estimé à 0,70 %. La BFF a l'intention de maintenir une base de financement diversifiée et de continuer à accéder à autant de canaux de financement que possible", a expliqué la banque dans une note.

La politique de dividende de la BFF vise à autofinancer la croissance du groupe et à distribuer le capital excédentaire aux actionnaires, "s'engageant à distribuer aux actionnaires tous les bénéfices générés au cours de l'année au-delà d'un ratio de capital cible".

Le ratio de capital cible a été modifié, passant d'un ratio de capital total de 15 % à un ratio CET 1 de 12 %, afin de l'aligner sur l'objectif de capital le plus fréquemment utilisé par d'autres banques. La distribution de dividendes reste inchangée, à condition que toutes les autres exigences réglementaires en matière de capital soient respectées.

"La distribution du dividende est confirmée deux fois par an, en août et en avril, sur la base du bénéfice net ajusté du premier semestre et de l'année entière."

D'ici à 2026, la banque prévoit un ratio coûts/revenus de moins de 40 %, le meilleur de sa catégorie ; une forte croissance du bénéfice net ajusté de l'ordre de 255 à 265 millions d'EUR ; un bénéfice par action de 1,37 à 1,43 EUR ou de 1,34 à 1,39 EUR après dilution ; des dividendes cumulés de plus de 720 millions d'EUR, soit environ 40 % de la capitalisation boursière ; un ratio CET 1 de 12 % ou plus ; et un rendement des fonds propres tangibles de plus de 50 %, le plus élevé du marché.

Massimiliano Belingheri, PDG de la BFF, a déclaré : "Notre plan stratégique pour 2028 s'appuie sur nos forces et sur un environnement de marché attrayant pour continuer à offrir des rendements élevés à nos actionnaires, avec un revenu net ajusté qui augmentera de plus de 78 % d'ici à 2026 et des dividendes attendus de 40 % de notre capitalisation boursière actuelle. Notre objectif est de renforcer notre leadership dans les niches de financement spécialisées en Europe, en tirant parti de notre position de leader dans l'affacturage aux administrations publiques et aux prestataires de soins de santé, ainsi que de notre rôle unique de banque de services pour d'autres banques et institutions financières en Italie".

"Nous sommes déterminés à atteindre cet objectif en investissant dans nos activités et dans notre personnel, en opérant avec honnêteté et transparence, en maintenant notre leadership en matière d'innovation, de service à la clientèle et d'exécution sur nos marchés cibles, avec un profil de risque faible et une efficacité opérationnelle élevée, et en nous alignant sur les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées en bourse. Nous sommes une entreprise hautement durable, avec une capacité unique à récompenser nos actionnaires, notre personnel et notre communauté".

L'action de la BFF Bank a clôturé mardi en hausse de 1,1 %, à 9,64 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.