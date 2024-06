BFL Asset Finvest Limited est une société financière non bancaire basée en Inde, engagée dans la négociation d'actions et de titres. La société est engagée dans une série d'activités commerciales par le biais d'investissements et de négociations de titres, d'instruments négociables, etc. La société est également engagée dans des activités de prêts et d'investissements interentreprises.