BGC Partners, Inc. (BGC) est une société de courtage financier et de technologie. BGC, par le biais de ses marques, notamment BGC, GFI, Sunrise Brokers, Poten & Partners et RP Martin and Fenics, est spécialisé dans le courtage d'une gamme de produits, y compris les titres à revenu fixe tels que les obligations d'État, les obligations d'entreprise et d'autres instruments de dette. BGC propose des produits de courtage sur les devises, les actions, l'énergie et les matières premières, le transport maritime et les contrats à terme et options. Par le biais de son groupe de marques électroniques Fenics, BGC propose une gamme de services d'infrastructure de marché et de connectivité, y compris ses places de marché entièrement électroniques, et le courtage entièrement électronique de certains produits. Les marques Fenics opèrent également sous les noms de Fenics, FMX, BGC Trader, CreditMatch, Fenics Market Data, Fenics GO, BGC Market Data, CBID, Lucera et LumeAlfa. BGC fournit une gamme de services, notamment l'exécution des transactions, des solutions de connectivité, la compensation, la compression des transactions et d'autres services post-négociation, l'information et d'autres services de back-office.