Les États-Unis élargissent l'interdiction d'investissement à la société chinoise BGI Genomics et au fabricant de drones DJI.

Le département américain de la défense a ajouté d'autres entreprises chinoises, dont le fabricant de drones DJI Technology et le fabricant d'équipements de surveillance Zhejiang Dahua Technology, à une liste noire qui les soumet à une interdiction d'investissement pour les Américains.

BGI Genomics Co Ltd, qui gère une énorme banque de données génétiques et a des contrats de séquençage d'ADN dans le monde entier, et CRRC Corp, qui fabrique et vend du matériel de transport ferroviaire, figuraient également parmi les 13 entreprises ajoutées à la liste que le Pentagone a publiée mercredi.

L'année dernière, un examen par Reuters de documents scientifiques et de déclarations d'entreprises a révélé que BGI utilisait des tests prénataux mis au point en collaboration avec l'armée chinoise pour collecter des données génétiques en vue de recherches approfondies sur les caractéristiques des populations.

"Le ministère est déterminé à mettre en lumière et à contrer la stratégie de fusion militaro-civile de la République populaire de Chine", a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Cette stratégie soutient les objectifs de modernisation de l'armée chinoise en veillant à ce que son accès aux technologies et à l'expertise avancées soit acquis et développé par des entreprises, des universités et des programmes de recherche chinois "qui semblent être des entités civiles", a-t-il ajouté.

La liste interdit l'achat ou la vente de titres cotés en bourse dans les entreprises ciblées.

Une première tranche d'environ 50 entreprises chinoises, dont le fabricant d'équipements de télécommunications Huawei, a été ajoutée à la liste américaine en juin de l'année dernière.

À l'époque, le président Joe Biden avait signé un décret interdisant les investissements américains dans les dizaines d'entreprises chinoises soupçonnées d'avoir des liens avec les secteurs de la défense ou des technologies de surveillance.

L'ordre visait à empêcher les investissements américains de soutenir le complexe militaro-industriel chinois, ainsi que les programmes de recherche et de développement dans les domaines de l'armée, du renseignement et de la sécurité.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par M. Biden pour contrer la Chine, tels que le renforcement des alliances américaines et la réalisation d'investissements nationaux importants afin de soutenir la compétitivité économique des États-Unis, alors que les liens entre les deux plus grandes économies du monde s'enveniment.

Dans un communiqué, le fabricant de drones chinois a déclaré qu'il n'y avait "aucune raison" pour laquelle il avait été ajouté à la liste noire.

"DJI est la seule entreprise de drones à dénoncer clairement et à décourager activement l'utilisation militaire de ses produits", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle n'était pas une entreprise militaire en Chine, aux États-Unis ou ailleurs.

"DJI est la seule entreprise de drones à dénoncer clairement et à décourager activement l'utilisation militaire de ses produits", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle n'était pas une entreprise militaire en Chine, aux États-Unis ou ailleurs.

"DJI n'a jamais conçu ou fabriqué d'équipement de qualité militaire, et n'a jamais commercialisé ou vendu ses produits pour un usage militaire dans aucun pays", a-t-elle ajouté.