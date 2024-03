BGSF, Inc. est un fournisseur de services de conseil, de services gérés et de solutions de main-d'œuvre professionnelle. Les segments de la société comprennent Real Estate et Professional. Le segment Real Estate fournit des talents de bureau et de maintenance à diverses communautés d'appartements et à des bâtiments commerciaux dans 36 États et dans le district de Columbia, par l'intermédiaire de sociétés de gestion immobilière, qui sont responsables des opérations quotidiennes des communautés d'appartements et des bâtiments commerciaux. Le secteur immobilier opère à travers deux divisions, BG Multifamily et BG Talent. Le segment professionnel fournit des talents spécialisés et des consultants commerciaux à l'échelle nationale pour des projets de technologie de l'information (TI), de services gérés, de finance, de comptabilité, de droit et de ressources humaines en partenariat avec des clients. Le segment professionnel opère à travers trois divisions : IT Consulting, Managed Services, et Finance and Accounting sous différents noms commerciaux, dont Extrinsic, American Partners, Donovan & Watkins, Vision Technology Services et d'autres.