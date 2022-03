BH ASSURANCE : Assemblée générale ordinaire du 30/03/2022 14/03/2022 | 17:04 Envoyer par e-mail :

BH ASSURANCE Société anonyme au capital de 13 300 000 Dinars Siège social : lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -Tunis-1003 Identifiant unique : 0538937C CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « BH Assurance » sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mercredi 30 Mars 2022, à 9h au siège de la société sis au Centre Urbain Nord -Tunis. Par ailleurs, et au vu des circonstances actuelles, la réunion sera tenue à distance à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ; Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2021 ; Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice

2021 ; Approbation des opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ; Quitus aux administrateurs ; Réaffectation de réserves Affectation du résultat de l'exercice 2021 ; Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de rémunération et de recrutement et des membres du comité de risques ; Nomination d'un nouvel administrateur ; Désignation du co-commissaire aux comptes ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité. Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires sont fixées conformément au Communiqué du CMF du 19.03.2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l'épargne. A cet effet, les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote exprimé par courrier (Signature légalisée) ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou au représentant des petits porteurs. BH Assurance informe ses honorables actionnaires que tous les documents afférents à cette assemblée sont consultables et téléchargeables, en ligne, sur notre site web sur l'adresse suivante ; www.bh-assurance.com. Les actionnaires sont invités à participer au vote via courrier (Signature légalisée) ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou au représentant des petits porteurs. Un Formulaire unique de vote et un formulaire de procuration sont téléchargeables sur notre site web susmentionné. Une fois remplis et signés, le formulaire de vote par correspondance ou le formulaire de procuration, doivent être adressés à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique sur l'adresse mail suivante : AG@bh-assurance.com La date limite de réception des Formulaires dument remplis et signés est le 28.03.2022 1 Pour pouvoir participer, en vidéo conférence, à la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire, les actionnaires, qui le souhaitent, sont invités à envoyer une demande d'inscription à l'adresse mail suivante : AG@bh-assurance.com avec indication de : Nom et Prénom, ou Raison Sociale ; CIN ou Identifiant unique, Nombre des actions détenues et dénomination de l'intermédiaire en bourse. (Consulter notre formulaire d'inscription sur notre site web www.bh-assurance.com.) Par ailleurs, les actionnaires de BH Assurance peuvent adresser via email, à l'adresse AG@bhassurance.com, toute question et/ou observation, adressée au Président de l'Assemblée ou aux commissaires aux comptes et se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale dans un délai ne dépassant pas le 28.03.2022. Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire. Les votes reçus par correspondance feront office d'émargement de la feuille de présence. Le comptage du quorum et des votes ainsi que le déroulement des travaux de l'Assemblée Générale Ordinaire se feront en présence d'un huissier de justice. 2 Projet des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire DU 30.03.2022 PREMIERE RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture du rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2021 tels qu'ils sont présentés. Cette résolution mise aux voix est …………………………… DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées. Cette résolution mise aux voix est …………………………… TROISIEME RESOLUTION : En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2021. Cette résolution mise aux voix est ………………………………. QUATRIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire décide, de réaffecter, en réserves extraordinaires une partie des réserves pour réinvestissement exonéré constatée en 2015 lors de la répartition du Bénéfice de l'exercice 2014, et dont le montant s'élève à 2 500 000 Dinars devenu libre. Par ailleurs l'Assemblée Générale Ordinaire décide de réaffecter un montant de 481 536Dinars des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 aux résultats reportés. Par conséquent, le montant des réserves extraordinaires avant répartition du résultat 2021 est ainsi modifié : EN DT Montant Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 481 536,00 Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12.2013 25 116 412,00 Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2021 25 597 948,00 Réserves pour réinvestissements exonérés constatées en 2015 lors de la répartition du résultat de l'exercice 2014, devenues disponibles et réaffectées en réserves 2 500 000,00 extraordinaires Résultats reportés provenant des Réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 -481 536,00 Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 0,00 Réserves Extraordinaires constituées après le 31.12. 2013 27 616 412,00 Réserves Extraordinaires avant affectation du résultat de l'exercice 2020 27 616 412,00 3 Cette résolution mise aux voix est adoptée à…………… CINQUIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2021 fait ressortir un bénéfice net de 13 147 954 D. L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit : EN DT Montant Bénéfice Net 13147 954,00 Report exercice 2020 721 175,00 Résultats reportés provenant des réserves extraordinaires constituées au 481 536,00 31.12.2013 Total 14350 665,00 Réinvestissement exonéré 3 000 000,00 Réserves pour fond social 250 000,00 Dividendes personnes morales prélevés sur le bénéfice de l'exercice 2021 2 444 464,00 Dividendes personnes physiques prélevés sur les résultats reportés provenant 481 536,00 des réserves extraordinaires constituées au 31.12.2013 Réserves Extraordinaires 8 000 000,00 Report à nouveau exercice 2021 174 665,00 L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à 1,1D par action, soit un montant global de 2 926 000D dont un montant réservé aux seuls actionnaires personnes physiques de 481 536D qui sera prélevé sur les résultats reportés provenant des Réserves Extraordinaires constituées au 31.12.2013 et qui ne sera pas soumis à la retenue à la source conformément au paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du………….. Cette résolution mise aux voix est ……………………... SIXIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire fixe, pour l'exercice 2021, le montant net des jetons de présence à 6000 D par administrateur au prorata de la présence. Cette résolution mise aux voix est ……………………………...... SEPTIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit, des membres du Comité des rémunération et recrutement et des membres du Comité des risques au titre de l'exercice 2021 à un montant net de 6 000 D par membre et par comité au prorata de la présence. Cette résolution mise aux voix est ……………………………… 4 HUITIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Société Partner Investment « SPI », pour un mandat de 3 ans en qualité d'Administrateur. L'administrateur désigné accepte ces fonctions et déclare ne pas tomber sous le coup des incapacités, interdictions ou déchéances prévues par la loi. Cette résolution mise aux voix est ………………………... NEUVIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes « CMC » pour les exercices 2022-2023 et 2024 Cette résolution mise aux voix est ………………………... DIXIEME RESOLUTION : Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres. Cette résolution mise aux voix est ……………………………… 5

