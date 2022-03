BH ASSURANCE : Etats financiers annuels au 31/12/2021 15/03/2022 | 16:42 Envoyer par e-mail :

AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS SOCIETE : BH ASSURANCE Siège social : Lot AFH BC5 Centre Urbain Nord- Tunis -1003 La société BH ASSURANCE publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 Mars 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : M Tarek ZAHAF (Groupement PRO Audit & CMA et M Chérif Ben Zina( CMC-DFK International) BILAN Arrêté au 31/12/2021 (Unité: En Dinars) Annexe n°1 31/12/2021 31/12/2020 Actifs du Bilan brut amortissement Net Net provisions AC 1 Actifs incorporels AC11 Investissements de recherche et développement AC12 Concessions, brevets,licences,marques 4 507 480 3 032 176 1 475 304 1 801 304 AC13 Fonds commercial AC14 Acomptes versés 4 507 480 3 032 176 1 475 304 1 801 304 AC 2 Actifs corporels d'exploitation AC21 Installations techniques et machines 4 320 793 2 930 357 1 390 436 1 044 451 AC22 Autres installations ,outillage et mobilier 541 882 450 084 91 798 66 356 AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 4 862 675 3 380 441 1 482 234 1 110 807 AC 3 Placements AC31 Terrains et constructions AC311 Terrains et constructions d'exploitation 4 848 531 2 112 452 2 736 079 2 912 681 AC312 Terrains et constructions hors exploitation 7 592 437 4 888 139 2 704 298 3 062 710 AC32 Placements dans les entreprises lieés et participations AC321 Part dans des entreprises liées 12 332 421 2 434 790 9 897 631 10 305 821 AC322 Bons obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises 15 345 000 15 345 000 11 942 500 AC323 Parts dans des entreprises avec un lien de participation AC324 Bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance à un lien de participation et créances sur ces entreprises AC33 Autres placements financiers AC331 Actions autres titres a revenu variable et part dans FCP 21 032 306 2 200 845 18 831 461 18 903 994 AC332 Obligations et autres titres a revenu fixe 92 730 061 500 000 92 230 061 74 158 903 AC333 Prêts hypothéquaires AC334 Autres prêts 1 289 610 1 289 610 1 195 073 AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers 15 000 000 15 000 000 39 168 022 AC336 Autres 21 225 876 1 818 999 19 406 877 16 744 803 AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 682 358 682 358 708 829 192 078 600 13 955 225 178 123 375 179 103 336 AC 4 Placements représentant les provisions techniques afférantes aux contat en unité de compte AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques AC510 Provisions pour primes non acquises 8 823 993 8 823 993 8 290 077 AC520 Provision d'assurance vie 44 641 935 44 641 935 42 055 887 AC530 Provision pour sinistres (vie) 14 177 140 14 177 140 11 888 709 AC531 Provision pour sinistres (non vie) 11 029 763 11 029 763 13 909 020 AC570 P3rovisions techniques des contrats en unités de compte 78 672 831 78 672 831 76 143 693 AC 6 CREANCES AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe AC611 primes acquises et non émises 3 836 821 3 836 821 2 085 082 AC612 autres créances nées d'opération d'assurance directe 55 433 962 13 499 335 41 934 627 36 285 354 AC613 créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance AC62 Créances nées d'opération de réassurance 5 793 552 1 060 238 4 733 314 3 050 848 AC63 Autres créances AC631 personnel 95 679 95 679 171 564 AC632 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques 595 634 595 634 987 133 AC633 Débiteurs divers 1 627 342 58 405 1 568 937 704 789 AC64 Créances sur ressources spéciales 67 382 990 14 617 978 52 765 012 43 284 770 AC 7 Autres éléments d'actif AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse 61 574 916 61 574 916 36 478 361 AC72 Charges reportées AC721 Frais d'acquisition reportés 2 522 301 2 522 301 2 285 437 AC722 Autres charges a repartir AC73 Comptes de regularisation actif AC731 interets et loyers acquis non échus AC732 estimations de réassurances - acceptation 174 000 174 000 200 000 AC733 autres comptes de régularisation 5 190 941 5 190 941 6 367 857 AC74 Ecart de conversion AC75 Autres 523 336 523 336 1 951 217 69 985 494 69 985 494 47 282 872 417 490 070 34 985 820 382 504 250 348 726 782 BILAN Arrêté au 31/12/2021(Unité: En Dinars) Annexe n°2 Capitaux propres et passifs du bilan 31/12/2021 31/12/2020 Capitaux propres CP1 capital social ou fonds équivalent 13 300 000 13 300 000 CP2 réserves et primes liées au capital 34 980 621 29 886 652 CP3 rachat d'actions propres CP4 autres capitaux propres 18 566 799 16 900 799 CP5 résultat reportés 721 175 478 906 total capitaux propres avant resultat de l'exercice 67 568 595 60 566 357 CP6 résultat de l'exercie 13 147 954 9 662 269 total capitaux propres avant affectation 80 716 549 70 228 626 Passif PA1 Atres passifs financiers PA11 emprunt obligataires PA12 TCN émis par l'entreprise PA13 autres emprunts PA14 dettes envers les établissements bancaires et financiers PA2 Provisions pour autres risques et charges PA21 provisions pour pensions et obligations similaires PA22 provisions pour impots PA23 autres provisions 816 565 168 565 PA3 Provisions techniques brutes PA310 provision pour primes non acquises 25 355 500 24 243 004 PA320 provision pour assurance vie 118 933 594 105 779 336 PA330 provision pour sinistres (vie) 22 424 321 18 298 166 PA331 provision pour sinistres (non vie) 60 048 362 58 982 675 PA340 provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) PA341 provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) 986 073 708 836 PA350 provision pour égalisation et équilibrage PA360 autres provisions technique (vie) PA361 autres provisions technique (non vie) 227 747 850 208 012 017 PA4 Provisions techniques de contrat en unités de compte PA5 Dettes pour dépots en espèces recues des cessionnaires 48 993 088 46 524 707 48 993 088 46 524 707 PA6 Autres Dettes PA61 dettes nées d'opérations d'assurances directe 5 036 821 4 359 435 PA62 dettes nées d'opérations de Réassurances 5 232 132 4 984 706 PA621 parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance PA622 autres PA63 autres dettes PA631 dépots et cautionnements recues 448 019 330 958 PA632 personnel 16 594 15 117 PA633 etat ,organismes de sécurités sociale,collectivités publiques 2 425 740 3 936 791 PA634 créditeurs divers 5 658 269 4 771 174 PA64 ressources spéciales 18 817 575 18 398 181 PA7 Autres passifs PA71 comptes de régularisation passif PA710 report commissions recues des reassureurs PA711 éstimation de réassurance-rétrocession PA712 autres comptes de régularisation passif 5 412 623 5 394 686 PA72 écart de conversion 5 412 623 5 394 686 382 504 250 348 726 782 Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non Vie Arrêté au 31/12/2021 (Unité: En Dinars) ²² Annexe 3 OPERATIONS CESSIONS ET OPERATIONS OPERATIONS BRUTES RETROCESSIONS NETTES NETTES Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance non Vie 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 PRNV 1 Primes acquises PRNV11 Primes émises et acceptées 93 276 855 -14 958 311 78 318 544 68 801 335 PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises -1 112 496 533 916 -578 580 -1 578 531 92 164 359 -14 424 395 77 739 964 67 222 804 PRNT3 Produits de placements alloués , transférés de l'etat de résultat 4 793 344 4 793 344 4 800 572 PRNV2 Autres produits techniques CHNV1 Charges de sinistres CHNV11 Montants payés -54 901 269 6 141 796 -48 759 473 -43 368 501 CHNV12 Variation de la provision pour sinistres -1 065 687 -2 879 257 -3 944 944 -1 364 066 -55 966 956 3 262 539 -52 704 417 -44 732 567 CHNV 2 Variation des autres provisions techniques -262 104 -262 104 -376 917 CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes -381 168 -381 168 -614 271 CHNV 4 Frais d'exploitation CHNV41 Frais d'acquisition -10 066 475 -10 066 475 -8 280 395 CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisitio 236 864 236 864 249 114 CHNV43 Frais d'administration -14 738 000 -14 738 000 -15 454 843 CHNV44 commission recues des réassureurs 3 845 935 3 845 935 3 596 914 -24 567 611 3 845 935 -20 721 676 -19 889 210 CHNV5 Autres charges tecniques CHNV6 Variation de la provision pour égalisation et équlibrage RTNV Sous Total : Resultat tchnique de l'assurance non vie 15 779 864 -7 315 921 8 463 943 6 410 411 Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance Vie Arrêté au 31/12/2021 (Unité: En Dinars) Annexe n° 4 OPERATIONS CESSIONS ET OPERATIONS OPERATIONS Etat de résultat technique de l'assurance et/ou de la réassurance Vie BRUTES RETROCESSIONS NETTES NETTES 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 PRV 1 Primes acquises PRV11 Primes émises et acceptées 54 252 666 -21 852 841 32 399 825 24 177 916 54 252 666 -21 852 841 32 399 825 24 177 916 PRV2 Produits de placements PRV 21 Revenus des placements 7 843 241 7 843 241 7 096 520 PRV 22 Produits des autres placements PRV 23 Repise de correction de valeur sur placements 856 629 856 629 PRV 24 Profits provenant de la réalisation des placements et de change 8 699 870 8 699 870 7 096 520 PR V3 Plus values non réalisées sur placements PR V4 Autres produits techniques CHV1 Charges de sinistres CHV11 Montants payés -26 348 918 9 079 406 -17 269 512 -6 095 719 CHV12 Variation de la provision pour sinistres -4 126 155 2 288 431 -1 837 724 -58 748 -30 475 073 11 367 837 -19 107 236 -6 154 467 CHV 2 Variation des autres provisions techniques -13 154 258 2 586 048 -10 568 210 -13 610 719 CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes 0 0 -246 310 CHV 4 Frais d'exploitation CHV41 Frais d'acquisition -11 344 234 -11 344 234 -10 139 850 CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés CHV43 Frais d'administration -3 308 825 -3 308 825 -3 773 157 CHV44 commission recues des réassureurs 10 479 280 10 479 280 11 558 133 -14 653 059 10 479 280 -4 173 779 -2 354 874 CHV5 Autres charges techniques CH V9 Charges de placements CHV 91 Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt -1 113 693 -1 113 693 -947 373 CHV 92 Correction de valeur sur placement -838 540 -838 540 -967 472 CHV 93 Pertes provenant de la réalisation des placements -1 952 233 -1 952 233 -1 914 845 CHV 10 Moins values non réalisées sur placements CHNT2 Produits de placements alloués , transférés à l'etat de résultat RTV Sous Total : Resultat tchnique de l'assurance vie 2 717 913 2 580 324 5 298 237 6 993 221 Disclaimer BH Assurance SA published this content on 15 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2022 15:41:04 UTC.

