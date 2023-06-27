ﺔيباختنﻻا ﺔﻣاﻌلا ﺔسلجلا
ﻚﻨﺑBH
سنﻮــﺗ 1023 سﻣاخلا ﷴ عراــش 18 : يعامتجﻹارــقملا
ﻚﻨﺑ BH ةرادإ سلجمﺑ فرصتم بصﻨمل ةيﺑاختنﻻا ةماعلا ةسلجلل ءاعدتسا
نيمهاسملا راغصل ﻼثمم
ﻚﻨبلا ةرادإ سلجمﺑ فرصتم بصﻨمل ةيﺑاختنﻻا ةماـعلا ةسلجلا نّأ نيمهاسملا راغص ةفاك ﻚـﻨﺑBH ملعي يعامتجﻻا رقملاﺑ احابص ةرشاعلا ةــعاـسلا ىــلع ،2023-07-14 موــي دــقعﻨتس نيمهاسملا راغصل ﻼثمم :يلاــتلا لامعﻷا لودــجﺑ ةـجردملا لئاـسملا يف لوادــتلل ﻚلذو سنوت - سماخلا ﷴ عراش 18 - ﻚﻨبلل
ةلﺑاﻗ ( 2025-2024-2023) نم دتمت تاوﻨس ثﻼث ةرتفل نيمهاسملا راغصل ﻼثمم فرصتمّ باختنا*
.رثكﻷا ىلع ةدحاو ةرم ديدجتلل
نيرمثتسملاو لاملا سار نم 0.5% نم رثكا ىدارف ﻚلمي ﻻ مهاسم لك ( نيمهاسملا ريغص ) ربتعي
. لاملا سار نم 5% نم رثكا نوكلمي ﻻ نيذلا نييتاسسؤملا
ماه-
ﻚﻨبلاﺑ صاخلا باولا عﻗوم ىلع ةيﺑاختنﻻا ةماعلا ةسلجلاﺑ ةصاخلا قئاثولا ىلع عﻼطﻻا نكمي
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Banque de l'Habitat SA published this content on 27 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2023 19:23:16 UTC.