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    BH   TN0001900604

BH BANK SOCIÉTÉ ANONYME

(BH)
  Rapport
Cours en clôture Bourse de Tunis  -  31/03/2023
13.99 TND   +5.98%
16:15Bh Bank Societe Anonyme : - Assemblée Générale Spéciale du 26/04/2023
PU
2022Bh Bank Societe Anonyme : - Déclaration des opérations significatives
PU
2022Bh Bank Societe Anonyme : - Communiqué de presse
PU
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BH Bank Societe anonyme : - Assemblée Générale Spéciale du 26/04/2023

03/04/2023 | 16:15
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Disclaimer

Banque de l'Habitat SA published this content on 03 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2023 14:14:28 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2022 659 M 216 M 199 M
Résultat net 2022 131 M 43,0 M 39,6 M
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 5,09x
Rendement 2022 5,36%
Capitalisation 666 M 218 M 201 M
Capi. / CA 2022 1,01x
Capi. / CA 2023 0,97x
Nbr Employés 1 901
Flottant 27,7%
Graphique BH BANK SOCIÉTÉ ANONYME
Durée : Période :
BH Bank Société anonyme : Graphique analyse technique BH Bank Société anonyme | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BH BANK SOCIÉTÉ ANONYME
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 13,99 TND
Objectif de cours Moyen 14,50 TND
Ecart / Objectif Moyen 3,65%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Hichem Rebai Director General
Mohamed Salah Chebbi El Ahssen Chairman
Abderrazak Louatti Independent Director
Ahmed Trabelsi Director
Mohamed Sadok ben Mohamed Driss Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BH BANK SOCIÉTÉ ANONYME3.17%218
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED8.58%155 931
PT BANK CENTRAL ASIA TBK2.34%72 108
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.-3.98%51 080
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED-3.09%46 115
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)-13.17%39 655
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