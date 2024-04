et à la Direction des Participations et Produits Structurés, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5eme étage Montplaisir -Tunis.

3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 et des conventions réglementées,

Projet des Résolutions

de L'Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2023

Première Résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration (sur la situation financière individuelle et sur la situation financière consolidée) et après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2023 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à ………………………….…

Deuxième Résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire, et après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes pour l'exercice 2023, approuve les conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial et prévues par les articles 200 et suivants et par l'article 475 du code des Sociétés Commerciales et par les articles 43 et 62 de la loi 48-2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

Cette résolution est adoptée à ………………………….…

Troisième Résolution:

L'assemblée générale ordinaire décide de réaffecter en résultat reporté avant de distribuer les résultats de l'exercice 2023 en ajoutant un montant qui s'élève à : 8 100 000,000 D, qui représente une partie des réserves pour réinvestissements exonérés constituées au 31/12/2013, distribuables en franchise d'impôt et devenues libres.

Par conséquent, le report à nouveau est ainsi modifié :

Report à nouveau après répartition du résultat 2022 : 811,563 D.

Réserves pour réinvestissements exonérées devenues disponibles : 8 100 000,000 D.

D'où un résultat reporté avant affectation du résultat 2023 est de : 8 100 811,563 D.

Cette résolution est adoptée à ………………………….…

Quatrième Résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition du bénéfice net de l'exercice 2023 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration, à savoir :